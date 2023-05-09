ربط 6 ملايين عائلة بالإنترنت الثابت عالي التدفق نهاية 2024

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن قطاعه يهدف إلى ربط 6 ملايين عائلة بالإنترنت الثابت عالي التدفق نهاية سنة 2024.

كما جاءت تصريحات وزير البريد في كلمة له بمناسبة إشرافه على افتتاح المنتدى الدولي الأول لتكنولوجيات الإعلام والاتصال “CTO FORUM”. وهذا بالمركز الدولي المؤتمرات (عبد اللطيف رحال).

في حين، أبرز الوزير أهمية “تحسين القدرات التكنولوجية والاقتصادية في الجزائر من خلال ربط ثلثي العائلات الجزائرية بالإنترنت”. إضافة إلى “الشركات والمؤسسات المحترفة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. مضيفا أن “أحد أهداف قطاعه بنهاية سنة 2024، هو ربط 6 ملايين عائلة بالإنترنت الثابت عالي التدفق”. و”تزويد مليون مشترك بالإنترنت الثابت عن طريق الألياف البصرية”.

وبالمناسبة، ذكر بالتزام قطاعه بتطوير البنى التحتية وتمكين المواطن من “الاستفادة من الانترنت في جميع أنحاء الوطن”. “من خلال المرور من 3.5 عائلة تم ربطها بالإنترنت بنهاية 2019، إلى 5 ملايين عائلة نهاية شهر أبريل 2023”. وهي الأرقام التي تعبر –مثلما قال– عن “الإرادة السياسية القوية والتزام دائرته الوزارية بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتمكين المواطن البسيط منها”.

كما أكد وزير البريد، أن سرعة الانترنت هي الأخرى عرفت تطورا من خلال “رفع السرعة الدنيا للإنترنت الثابت من 2 ميغابايت في الثانية إلى 10 ميغابايت في الثانية”. “لتبلغ 300 ميغابايت في الثانية مع عصرنة شبكة الربط بالألياف البصرية”. وذلك بغية “مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيات الحديثة”.

وأبرز أنه “من بين التحديات التي يرفعها قطاع البريد اليوم هي تحويل المشتركين من الربط بالشبكة القديمة للإنترنت الثابت إلى شبكة الألياف البصرية”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير “وجود 44 مليون مشترك في الإنترنت النقال عبر مختلف الشبكات”. مجددا “حرص قطاعه على تحسين هذه الخدمة في مختلف مناطق الوطن بالتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين”.

للإشارة، سيمتد المنتدى الدولي الأول لتكنولوجيات الإعلام والاتصال “CTO FORUM” إلى غاية 10 مايو الجاري بحضور 150 عارض. ومن المتوقع أن يشهد حسب المنظمين زيارة حوالي 4 آلاف زائر.