ربط 75 “منطقة ظل” في ورقلة بشبكتي الهاتف الثابت والأنترنت

أعلنت المديرية الولائية لمؤسسة ”اتصالات الجزائر” في ورقلة، اليوم الأحد، عن ربط 75 “منطقة ظل” عبر الولاية بشبكتي الهاتف الثابت والأنترنت.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان “اتصالات الجزائر”، فتندرج هذه العملية في إطار برنامج المؤسسة لفكّ العزلة عن “مناطق الظل” وتحسين خدمات الاتصالات بالهاتف الثابت والأنترنت ذات التدفق العالي.

وأوضح بيان المؤسسة بأن القيام بهذه العملية جاء بفضل إنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز وعصرنة شبكة الألياف البصرية وأجهزة “أمسان” وتقنية “الجيل الرابع”.

وأشارت “اتصالات الجزائر” إلى أنها تواصل جهودها من أجل إنجاز مشاريع أخرى مماثلة لفائدة أكبر عدد ممكن من المواطنين القاطنين في “مناطق الظل”.

وفي هذا الإطار، تم ربط 37 فرعا بلديا و67 مكتب بريد، لا سيما في المناطق الريفية والمعزولة المنتشرة عبر تراب ولاية ورقة، بشبكة الألياف البصرية.

وفيها يتعلق بحظيرة المشتركين بورقلة، أوضح البيان بأن زبائن “اتصالات الجزائر” بالنسبة للهاتف الثابت بلغ 60760 زبون والأنترنت 38588 زبون.

كما وصل عدد المشتركين الزبائن بالنسبة لنظام “أمسان” 60760 زبون وخدمة “الجيل الرابع” بواقع 28 ألف و 862 زبون.

جدير بالذكر أن مصالح ولاية ورقلة أحصت مطلع العام الجاري 134 “منطقة ظل” على مستوى 19 بلدية.