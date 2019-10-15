ربط 98 بالمئة من مكاتب البريد بمعسكر بالألياف البصرية

قامت المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر، بربط 98 بالمئة، من مكاتب بريد الجزائر بالولاية، بشبكة الألياف البصرية

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، انطلق هذا المشروع في الثلاثي الأول من سنة 2018، ويشمل لحد الآن 62 مكتبا بريديا مبرمجا عبر مختلف مناطق الولاية.

وحالياّ، تم الإنتهاء من ربط 61 مكتبا بريديا بالولاية بشبكة إتصالات الجزائر، مع توفير وتنصيب الأجهزة التقنية الضرورية.

ويشمل هذا المشروع، ربط المكاتب البريدية، المتواجدة في مناطق نائية وقرى صغيرة.

ومن بين المكاتب البريدية التي تم ربطها مؤخرا بشبكة إتصالات الجزائر: مكتب بريد هنيجة، عين فراح، ماقضة، الصفصاف، الكرط.

بالإضافة إلى مكاتب، جنين مسكين، السلاطنة، الصحاورية وسيدي عبد المومن، وكذا المكاتب البريدية المتواجدة بالبلديات الكبرى بالولاية.

ويدخل هذا المشروع في إطار تنفيذ الإتفاقية الموقعة بين كل من مؤسستي إتصالات الجزائر، وبريد الجزائر.

وتهدف هذه الإتفافية، إلى جعل مواطني الولاية يحصلون على خدمات بريد الجزائر بأرياحية تامة وفي وقت أسرع.

وذلك عن طريق عصرنة وتجديد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية لبريد الجزائر، لضمان تدفق آمن وسريع للمعطيات والبيانات على مستوى المكاتب البريدية.