“ربع مليون تلميذ يغادرون المدارس سنويا في الطور المتوسط”!

رفعت معدّل الأمازيغية إلى 2 وخفضت معاملي العربية والرياضيات

“النهار” تنشر المعاملات الجديدة في الطّور المتوسط!

الحجم السّاعي لتدريس مادتي الفيزياء والعلوم الطبيعية ساعتين فقط أسبوعيا

أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا جديدا، تضمّن فحواه تعديل المعاملات الخاصّة بالمواد في الطور المتوسط والإبقاء على نفس معاملات الطور الابتدائي، في انتظار منشور آخر يتمّ من خلاله تعديل المعاملات الخاصّة بالطور الثانوي.

وحسب المنشور الذي تحوز “النهار” نسخة منه، فإنّ مادة اللغة الأمازيغية تم رفع معاملها إلى اثنين في كلّ المستويات الخاصّة بالطور المتوسط، فيما تم تقليص معامل مادة اللغة العربية في السنة أولى متوسط إلى 2، ليرتفع في السنة الثانية والثالثة إلى 3، وهو نفس الشأن بالنسبة لمادة الرياضيات، علما أنّ هاتين المادتين كان معاملهما 4.

وحسب ذات المنشور، فإنّ معاملي اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية الخاصّين بالسنة أولى متوسط، تمّ تقليصهما إلى 1 فقط، فيما تمّ رفعهما إلى 2 في السنتين الثانية والثالثة متوسط، فيما بقيت المعاملات نفسها في المواد الأخرى، مع التّأكيد أنّ الحجم السّاعي لمادتي العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية قدّر بساعتين فقط لكلّ مادة أسبوعيا، منها ساعة نظرية وأخرى تطبيقية.

من جهة أخرى، تم إلزام المؤسسات التربوية خاصّة في الأقسام التي تعمل بمناهج الجيل الثاني، على تنظيم حصص الأعمال الموجّهة بالأفواج، حيث يفوّج تلاميذ القسم إلى فوجين «أ» و «ب»، وعندما يكون الفوج «أ» يدرس في مادة اللغة العربية، يتواجد الفوج «ب» في نفس الوقت في حصة مادة الرياضيات، وكذلك الأمر بالنسبة لمادتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، فيما يحدّد ذلك في جدول التوقيت الأسبوعي للتلاميذ.

وحسب ذات المراسلة، يستعمل التوقيت الأسبوعي بمراعاة جملة من المبادئ، حيث يؤخذ بعين الاعتبار طاقة المتعلّم وقدراته على التّركيز والتوزيع المتوازن بين المجالات التّعليمية التي تحتاج إلى جهد فكري كبير، وتلك التي تحتاج إلى جهد أقلّ.

وجاء قرار وزارة التربية من خلال تكثيف دروس المواد المعنية بالأعمال الموجّهة، بعدما لوحظ تسجيل نتائج ضعيفة، خاصّة في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات في التّعليم المتوسط، في وقت سيتمّ إجبار التلاميذ على متابعة الأعمال الموجّهة الخاصّة بالمواد المذكورة.

للإشارة، فقد حرصت وزارة التربية الوطنية أن تصل مدّة التدريس إلى 32 أسبوعا وأربعة أسابيع للتقويم، وهذا قصد الانتهاء من البرنامج الدّراسي، مع التّأكيد على القيام بحصص الأعمال الموجّهة والأعمال التطبيقية لجميع المواد.