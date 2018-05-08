ربع مليون عائلة «لاباس بيها» تسرق «قفة رمضان»!

تطهير مديريات النشاط الاجتماعي لقوائم المستفيدين كشف عمليات تزوير واحتيال

«أميار» ومنتخبون تواطأوا معهم لرد جميل مساندتهم في الانتخابات

المسيلة والمدية ووهران ومستغانم والبرج سجلت أكبر عدد للمحتالين

كشفت عمليات تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من قفف رمضان عبر مختلف ولايات الوطن، عن عمليات احتيال وتزوير في الملفات المودعة من قبل آلاف العائلات التي ادّعت أنها تدخل في خانة «المعوزة».

أنهت مختلف مديريات النشاط الاجتماعي ولجان الشؤون الاجتماعية عبر معظم البلديات، هذا الأسبوع، عمليات تطهير وغربلة قوائم العائلات المستفيدة من قفف رمضان، حيث أظهرت النتائج استفادة آلاف العائلات من المساعدات التضامنية بعد تزوير ملفاتها المودعة لدى مصالح البلديات أو بتواطؤ مسؤولين محليين في محاولة لرد الجميل، أين يتكفل رؤساء بلديات ومنتخبون بإدراج أسماء العائلات التي وقفت معهم خلال الحملة الانتخابية وصوتوا لصالحهم.

تحقيقات المصالح الإدارية كشفت أن العائلات المقصية لا تتوفر فيها الشروط، بدليل وجود مغتربين وتجار ومتقاعدين يتحصلون على منح بالأورو، إلى جانب تكرار أسماء أفراد من عائلات واحدة.

وحسب مصادر مؤكدة من مصالح النشاط الاجتماعي، فإن عدد العائلات المقصية بعد تحيين القوائم وتطهيرها فاق 245 ألف عائلة، كانت تدّعي أنها عائلات معوزة عن طريق الاحتيال وتزوير الملفات المودعة لدى مصالح البلديات، أين «سرقت» طوال السنوات الفارطة آلاف قفف رمضان التضامنية الموجهة إلى الطبقات المحرومة و«الزوالية»، وبلغة الأرقام، فإن ما كشفت عنه التحقيقات العملية لمصالح النشاط الاجتماعي تظهران أن ولاية المدية أحصت شطب قرابة 15 ألف عائلة لعدم مطابقتها لشروط الاستفادة.

وبولاية المسيلة سجل 14640 عائلة أقصيت لاعتمادها التزوير في الملفات بعد اعتماد نظام خاص مشترك بين الصندوق الوطني للتأمينات والصندوق الوطني للعمال الغير أجراء وصندوق التقاعد ومديرية التشغيل وغرفة السجل التجاري وغرفة الحرفيين والغرفة الفلاحية، حيث يتم حذف الاسم مباشرة بعد اكتشاف تسجيله في الجهات المذكورة آنفا. في المقابل، ولاية تيبازة سجلت تطهير قوائم المستفيدين من قفة رمضان بـ 10 آلاف عائلة محتالة.

ومع تقليص حجم القفف لسنة 2018 لجأ بعض رؤساء البلديات إلى الحصول على مساعدات من أصحاب المال والتجار لتوزيع القفف على «مدعميهم» ومن وقفوا معهم خلال الانتخابات، وهو ما أطلقوا عليه بـ«القفة السوداء».

ونفس الحال بولاية البويرة، أين سجل إقصاء 3 آلاف من أصحاب الملفات المزورة التي كشفت التحقيقات أنهم مغتربون وأصحاب منح بالأورو وكذا تجار.

وهران هي الأخرى كان لها نصيب من عمليات التطهير اين سجل إقصاء 11374 شخص تحايلوا وزوروا ملفاتهم من أجل الاستفادة من العملية التضامنية، بالإضافة الى إقصاء 800 عائلة من بولاية الشلف، وإسقاط أكثر من 13000 مستفيد بولاية مستغانم كانوا ينتفعون من الطرود الغذائية بغير وجه حق، حيث تم تسجيل تكرار لأسماء نفس العائلات في القائمة الواحدة، إضافة إلى شطب الأموات وتحييد ممن يحسبون على «المساندين» للمنتخبين المحليين.

وفي ذات السياق، الجهة الشرقية للوطن لم تختلف عن نظيراتها، أين أسقطت مديرية النشاط الاجتماعي بولاية سكيكدة 6000 عائلة من قائمة المعوزين الذين تعوّدوا على الاستفادة من القفة، من بينهم عمال وموظفين في المصالح البلديات وكدا متقاعدين.

في حين أسقطت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بولاية خنشلة 1300 اسم من قوائم المستفيدين، وذات الحال بولاية برج بوعريريج، أين طُهر 10244 اسم من أصل 21 ألف عائلة مسجلة بمعدل 50 من المئة، من العائلات كانت تحتال وتستفيد من الإعانات بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى 500 عائلة محتالة أقصيت هي الأخرى بولاية ڤالمة و600 عائلة بولاية أدرار.

نشير إلى أن عدد العائلات المعوزة التي تقدمت إلى مصالح البلديات للتسجيل في قوائم المستفيدين من قفة رمضان ارتفع نسيبا عما كان عليه السنة الفارطة.

رؤساء البلديات يضربون بتعليمة وزارتي الداخلية والتضامن عرض الحائط

«طماطـــم بالـــدود».. وقهـــوة نتنـــة فـــي «قفـــة العــــار»!

قفة رمضان بـ 6 مكونات بدل 17 مادة غذائية في المدية واحتجاجات خلال عملية التوزيع في ولايات أخرى

شهدت عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة العديد من الاحتجاجات بسبب تطهير قوائم العائلات المعوزة، كما تضمنت القفة موادا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، الأمر الذي أثار حفيظة العائلات الفقيرة، أين تم توزيع طماطم فاسدة في قفة رمضان بولاية تڤرت وقهوة نتنة الرائحة بولاية المسيلة، ناهيك عن غبرة الحليب التي يجهل ماهيتها بولاية النعامة.

«أميار» يخالفون تعليمة وزارة الداخلية ويقدمون قفة بمواد ناقصة

اشتكت العديد من العائلات المعوزة عبر بلديات ربوع الوطن، من نقص بعض المواد في قفة رمضان التي تسلموها، مؤخرا، وأفادت مصادر لـ«النهار» بأن العديد من «الأميار» ضربوا تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض الحائط، والتي أقرت بأن تتضمن قفة رمضان ما بين 15 و17 مادة غذائية من أجل توزيعها على الفقراء، غير أن عديد العائلات العائلات تفاجأت باختفاء مواد على غرار مادة الحليب المجفف أو البرقوق الجاف وحتى الزبيب، ناهيك عن أكياس السميد من حجم 10 كلغ لعدم توفرها حاليا، وهو ما أثار حفيظة واستياء المستفيدين.

رؤساء بلديات لم يقرروا بعد موعد توزيع القفة في المسيلة

بالرغم من قرار الوالي الخاص بتوزيع قفة رمضان مبكرا وقبل حلول الشهـر الفضيل، غير أن رؤساء عدة بلديات تأخروا في إعلان تاريخ انطلاق توزيع قفة رمضان، رغم الانتهاء من ضبط قائمة العائلات المعنية بالقفة، وتحديد المبلغ المخصص لها والمقدر بـ 5 آلاف دينار، وأضافت مصادرنا أن بعض البلديات لم يتم بعد اختيار ممون للقفة بها، مما يعني أن عملية توزيعها ستتأخر إلى غاية حلول الشهر، وهو مخالف لتعليمة وزير الداخلية والوالي.

توزيع 3 آلاف قفة في مڤرة والمستفيدون يشكون من رداءة القهوة

بادرت مصالح بلدية مڤرة شرق المسيلة، برصد مليار ونصف سنتيم لتوفير 3000 قفة رمضان تم توزيعها على العائلات المعوزة، بداية هذا الأسبوع، حيث تم تسليم الإعانة والتي تحتوي على مواد غذائية إلى العائلات المعوزة، حيث أن بعض المستفيدين من القفة نددوا بمحتوياتها وكشفوا أن مادة القهوة فاسدة، وبعد قيام بعض العائلات بطهيها وجدوها من دون طعم وطالبوا السلطات المحلية بفتح تحقيق.

الفئات الهشة تصطدم بحواجز للاستفادة من قفة رمضان في أم البواقي

لم تخلُ عملية توزيع قفة رمضان بالرغم من بدايتها في ولاية أم البواقي من عملية الاحتجاج والتذمر لعدم وجود بعض السلع لدى الممونين بالكمية الكافية، مما يدفع إلى الانتظار ريثما تتوفر هذه السلع، خاصة ما تعلق بالدقيق، في حين لم تضبط قوائم المستفيدين ببعض البلديات، على اعتبار أنها كانت في انسداد، الأمر الذي جعل الفئات المعوزة في رحلة الذهاب والإياب إلى مقر البلدية من أجل تسجيل أنفسهم.

مستفيدون يشتكون من طماطم فاسدة في تڤرت

تفاجأ المستفيدون من قفة رمضان ببعض بلديات تڤرت الكبرى بوجود محتويات فاسدة وغير صالحة بتاتا للاستهلاك في قفة رمضان المقدمة هذه السنة من طرف بعض مصالح البلديات، كالطماطم التي ظهرت نتنة وسوداء و«مصوفة»، وهو ما أثار حفيظة المستفيدين الذين رفضوا هذا التلاعب، خاصة وأن الطماطم المعلبة ظهرت غير صالحة للاستهلاك بتاتا، متسائلين كيف يصل الأمر إلى تقديم هذه المواد النتنة والفاسدة وفي قفة رمضان، ودعا المستفيدون إلى إعادة النظر في قفة رمضان ومراقبة المنتوجات المقدمة، مع العلم أن قفة رمضان هذه السنة شهدت بطئا كبيرا في التوزيع ولم يتسنّ إلى اليوم لبعض المسجلين في بعض البلديات تحصلهم على القفة.

مواطنون يقتحمون مدرسة مخصصة لتخزين قفة رمضان في قسنطينة

أقدم، منذ يومين، العشرات من المستفيدين من قفة رمضان بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، على اقتحام مؤسسة تربوية خصصت لتخزين قفة رمضان تمهيدا لتسليمها للمستفيدين، إلا أن تأخر تسليمها والإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الصدد، والتي تضم نقل الإعانة إلى المستفيدين بمقر سكنهم، أدى إلى اقتحام المؤسسة، بالأخص مع بروز شائعات حول تلاعبات وإقصاء بعد الأسماء من الإعانة، في حين تدخلت مصالح الشرطة لتفريق المعنيين وفتح تحقيق في القضية.

جمعيات الأحياء تحتج على إقصاء مستفيدين من القفة في المدية

شهدت عملية توزيع قفة رمضان على مستوى ولاية المدية اختلافا هذا الموسم عن سابقيه، بسبب إلزام رؤساء البلديات بتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوعين على أقل تقدير، مما جعل البلديات 64 على مستوى ولاية المدية تتسارع لتجنب غضب المسؤول الأول على الولاية، حيث شُرع في توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها تفاديا للطوابير التي كانت المشهد الرئيسي في السنوات الماضية، لكن رؤساء جمعيات الأحياء أبدوا امتعاضهم من عملية تطهير القوائم التي مست أكثر من 11 ألف عائلة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج لدى رؤساء البلديات بسبب رفضهم لعملية التحيين، مما اعتبروه إقصاء وليس تطهيرا للقوائم، ورغم التعليمات الصارمة بضرورة بدء عملية توزيع القفة، إلا أن بعض البلديات تأخرت على غرار بلدية أم الجليلو في بلدية البواعيش، وفي بعض البلديات النائية، فإن مواد قفة رمضان وصلت إلى 6 مواد فقط ومن النوعية المتوسطة، الأمر الذي استاءت له العائلات الفقيرة، حيث أن تلك الفقة لا تتجاوز الأسبوع الأول من رمضان.

كشف عن فتح 7 أسواق جوارية بداية من 12 ماي.. مديــر التجـــارة للعــاصمــة:

«2 طن من المرڤاز والشيش كباب الفاسد كانــت ستســوق فــي رمضــان!»

رفعت حصة حليب «الشكارة» لتصل إلى مليون لتر خلال الشهر الفضيل

حجزت فرق المراقبة لمصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر، مؤخّرا، بالدار البيضاء كمية تفوق 2 طن من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري كانت موجّهة لصنع»المرڤاز» و«شيش كباب» من أجل تسويقها خلال شهر رمضان الكريم.

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، كريم قش، بأنه تقرّر فتح أسواق جوارية خاصة سيتم فتحها أربعة أيام قبل شهر رمضان، أي بتاريخ السبت 12 ماي الجاري لفائدة مواطني ولاية الجزائر.

وأضاف المتحدث، أمس، خلال اجتماع تحضيري لشهر رمضان رفقة مدير الفلاحة، النوي بوعزيز، مع أعضاء لجنة المالية والاقتصاد للمجلس الشعبي الولائي، أن تلك الأسواق ستفتح على مستوى كل من كيتاني بباب الوادي وبراقي وكوريفة بالحراش وعين بنيان واسماعيل يفصح بباب الزوار وعين بنيان وسوق أول ماي.

وأشار مدير التجارة إلى أن أسعار مختلف السلع والمنتوجات ستكون في متناول المواطن البسيط باعتبار مشاركة مؤسسات عمومية مكلفة بالتنظيم تقوم بعرض سلعها وكذا فلاحين يعرضون منتوجاتهم من دون وسيط، أي من المنتج أو المستورد مباشرة إلى المستهلك، مما سيساهم في القضاء على المضاربة وخفض الأسعار قبل الشهر الفضيل، خاصة وأن هذه الأسواق الجوارية السبعة التي سيتم فتحها ستختص في بيع مختلف المنتوجات الواسعة الاستهلاك، على غرار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه والمواد الغذائية المختلفة بأسعار وأثمان الجملة.

وأوضح أن هذه الأسواق ستفتح أبوابها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء طيلة الشهر الفضيل.

وبخصوص توفير مادة الحليب خلال شهر رمضان، قال إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان التزويد بهذه المادة، حيث رفعت حصتها إلى 20 من المئة، ليصل خلال شهر رمضان إلى مليون لتر حليب يوميا، وذلك لسد حاجيات سكان الولاية.

وأضاف المسؤول أنه ولضمان عدم ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، فقد تم تسخير 332 فرقة رقابة، منها 210 فرقة مختصة في مراقبة الأسعار ومكافحة الغش تقوم طيلة أيام الأسبوع بمراقبة هذه الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار.

من جهته قال المدير العام لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس ومذبح حسين داي، رضا عطاب، إنه تحسبا لشهر رمضان، سيعمل سوق الجملة بالكاليتوس في الفترات الليلية لضمان تدفق أكبر لمختلف السلع، كما سيتم إعطاء فضاءات أوسع على مستوى مذبح حسين داي للعاملين فيه لتوفير كمية أكبر من اللحوم.