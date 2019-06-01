ربع مليون مصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في الاقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى.

حيث توافد المصلون الصائمون إلى الاقصى منذ ساعات الفجر الأولى، من كافة المدن الفلسطينية، باستثناء قطاع غزة المحاصر.

وذلك لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في الأقصى من جهة، ولإحياء ليلة القدر في جنباته من جهة ثانية.

ولم تثني الحرارة الشديدة، ولا الحواجز المقامة على مداخل المدينة وداخلها، واغلاق ابواب القدس القديمة والمسجد الأقصى لاكثر من ساعتين، المصلين في القدوم للصلاة.

فقد اكتظت مصليات الأقصى واروقته وساحاته، والمناطق المشجرة، بالمصلين الصائمين.

فيما حالت قيود الاحتلال من دخول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين “14 و40عاما”، إلى الأقصى.

وأوضح مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى،الشيخ “عزام الخطيب”، أن اكثر من 260 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان، في الأقصى.