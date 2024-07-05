ربع نهائي أورو 2024.. صدام ألماني إسباني والبرتغال تواجه فرنسا

تستأنف فعاليات منافسة كأس أمم أوروبا، اليوم الجمعة، بإجراء أول مواجهتين، من الدور الربع النهائي، بإجراء مواجهتي، إسبانيا أمام ألمانيا، و البرتغال أمام فرنسا.

وسيواجه صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الألماني، منافسه في هذا الدور المنتخب الإسباني، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب “MHP” بمدينة شتوتغارت. وسيدير الحكم الإنجليزي، أنتوني تايلور هذه المواجهة.

فيما سيواجه المنتخب البرتغالي، منافسه المنتخب الفرنسي، بداية من الساعة الثامنة مساء، بملعب الشعب، بمدينة هامبورغ. وسيدير هذه المواجهة، الحكم الإنجليزي، مايكل أوليفر.

كما ستكون المواجهتين منقولتين عبر قنوات بيين سبورتس ماكس 1 و2