ربع نهائي “الأوروبا ليغ”.. الميلان و ليفربول يسقطان داخل الديار !

شهدت نتائج مباريات ذهاب الدور الربع نهائي لمنافسة “الأوروبا ليغ” نتائج مفاجئة نوعا ما بالنسبة للمرشحين للتتويج باللقب ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

حيث سقط “الريدز” بنتيجة ثلاث أهداف دون مقابل، أمام المنافس أتلانتا بثلاثية نظيفة، بملعب الأنفيلد، فيما خسر الميلان بملعب السان سيرو أمام روما بهدف دون رد.

وتجاوز متصدر “البوندسليغا” باير ليفركوزن ضيفه واست هام الإنجليزي بنتيجة هدفين دون مقابل، وحقق بنفيكا البرتغالي فوزا صعبا أمام أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

ويجدر الإشارة، ستلعب مباريات العودة لربع نهائي “الأوروبا ليغ” الخميس المقبل، لحسم هوية الأندية المتأهلة للدور النصف النهائي.