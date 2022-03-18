ربع نهائي التشامبينزليغ.. محرز والسيتي يصطدمون بالأتليتيكو

تعرف الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، عن منافسهم المقبل في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وأجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور الربع نهائي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا، والتي وضعت رياض محرز وناديه مانشستر سيتي في مواجهة أتليتيكو مدريد الاسباني.

كما سيخوض الدولي الجزائري وناديه السيتي، مبارة الذهاب، بأرضية ميدانهم، فيما يلعب لقاء العودة باسبانيا

وفي حال تأهل رياض محرز، والسيتي، للدور النصف نهائي، سيواجه الفائز من مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد