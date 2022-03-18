ربع نهائي التشمبينزليغ.. مواجهة ثأرية بين الريال وتشيلسي

أسفرت قرعة الدور ربع نهائي من رابطة أبطال أوروبا عن مواجهة خاصة لنادي ريال مدريد الإسباني، عندما يلاقي تشيلسي الإنجليزي.

خاصة وأن حامل اللقب تشيلسي أقصى الريال من نصف نهائي ذات المنافسة الموسم الماضي.

وأجريت اليوم الجمعة، قرعة الدور الربع نهائي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة مانشستر سيتي لأتليتيكو مدريد الاسباني.

وتعتبر هذه المواجهة القادمة لريال مدريد، فرصة لرد الإعتبار من إقصاء الموسم الماضي ضد تشيلسي.