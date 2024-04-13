ربع نهائي كأس الجزائر.. المتابعة القضائية لمخربي مدرجات ملعب حملاوي

أعلنت إدارة ملعب محمد حملاوي بقسنطينة، عن لجؤها إلى المتابعة القضائية، بحق كل المتسببين في تحطيم مدرجات الملعب.

خلال مواجهة أمس الجمعة، التي جمعت بين شباب بلوزداد و ترجي مستغانم. في إطار مواجهة ربع نهائي كأس الجزائر، التي إحتضنها ملعب الشهيد حملاوي.

ونشرت ولاية قسنطينة بيان عبر صفحتها الرسمية عبر منصة “فيسبوك”، اليوم السبت، إستنكرت من خلاله أعمال الشغب التي شهدتها مباراة شباب بلوزداد و ترجي مستغانم. في ربع نهائي كأس الجزائر، ونتج عنها تحطيم كراسي المدرجات عكر صفو هذه المقابلة.

وأوضحت ولاية قسنطينة، أن ملعب الشهيد حملاوي، إستقبل يوم أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مبارة ربع نهائي كأس الجزائر بين فريقي شباب بلوزداد و ترجي مستغانم.أين تم توفير جميع الظروف و اتخاد جميع الإجراءات و التدابير لإنجاح هذا العرس الكروي.

كما تأسفت الولاية، لهذا السلوك الغير الرياضي الذي أدى الى تحطيم الملك العام رغم تعهد إدارة الفريقين بالحفاظ على سلامة الملعب.

والذي صرف على اعادة تهيئته ميزانية معتبرة ليكون في أحسن حلة لاستقبال كُبرى المباريات.

ومشددة في الوقت نفسه، على إلتزام ادارة الملعب بالمتابعة القضائية لكل من يثبت تورطه في تحطيم هذه الأملاك.

بالإضافة لهذا، سيتم إتخاذ الإجراءات للازمة ضد كل من ادارة الفرقين لتعويض هذه الخسائر.

والتي قُدرت بتكسير 2063 كرسي بجناح مناصري شباب بلوزداد، و54 كرسي بجناح مناصري ترجي مستغانم. حسب معاينة المحضر القضائي قبل اللقاء و بعده.