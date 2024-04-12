ربع نهائي كأس الجزائر.. بلوزداد لتفادي الكارثة و”الحواتة” لإحداث المفاجأة

تنطلق اليوم الجمعة، بداية من الساعة 17:00 أولى مباريات ربع نهائي كأس الجزائر، والتي ستجمع بين شباب بلوزداد وترجي مستغانم.

ويدخل الشباب منشط نهائي النسخة الماضية، اللقاء المرتقب بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، بنية حسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، ومواصلة حلم التتويج التاسع في تاريخ النادي.

وسيلعب “ابناء لعقيبة” هذه المباراة تحت ضغط رهيب، على اعتبار أن الإقصاء، سيدخل النادي في نفق مظلم ويجعله على مرمى حجر من الخروج بخفي حنين هذا الموسم. بعد 5 مواسم متتالية من التتويجات (لقب الكأس و4 بطولات). بعد الإقصاء من مجموعات “التشامبينز ليغ” وتلقص حظوظ التتويج بالبطولة.

وفي المقابل، يبحث الترجي متصدر القسم الثاني هواة “مجموعة وسط غرب” عن تحقيق المفاجأة وحجز مقعدا في نصف نهائي كأس الجزائر. بالرغم من أن الأفضلية تصب في كفة البلوزدادية.

ورغم الفارق الكبير على الورق إلا أن “الحواتة” يأملون الإطاحة ببطل الجزائر في آخر 4 سنوات. والوصول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 1970. وأقصي النادي حينها على يد مولودية الجزائر، بعدما تعادل في مستغانم بـ 1-1، وانهزم بالعاصمة بـ 2-1 (نظام ذهاب وإياب).