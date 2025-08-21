ربع نهائي “الشان”.. المنتخب المحلي يبدأ تحضيراته في زنجبار تحسبا لموقعة السودان

باشر المنتخب الوطني المحلي، مساء اليوم الخميس، تدريباته في زنجبار، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب السودان.

لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، المقررة يوم السبت المقبل.

وتأتي هذه الحصة بعد حوالي 24 ساعة من وصول وفد الخُضر إلى الأراضي التنزانية. في إطار التحضيرات الجادة التي يقوم بها أشبال مجيد بوقرة لهذه المواجهة الهامة التي ستُقام في أجواء مناخية مختلفة عن مرحلة المجموعات. ما يستدعي التكيف السريع مع الظروف المناخية والملعب.

الطاقم الفني ركز خلال الحصة الأولى بـ زنجبار على الجانب الاسترجاعي بعد رحلة السفر. إلى جانب بعض التمارين الخفيفة لاستعادة الانسجام وتفادي الإصابات. على أن يتم رفع نسق العمل خلال الحصص المقبلة التي تسبق المواجهة.

ويُراهن المنتخب الوطني المحلي على مواصلة مشواره بثبات في المسابقة القارية. بعدما قدم مستويات جيدة في دور المجموعات، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لرؤية “الخضر” ينافسون على اللقب.

مواجهة السودان تعَدُّ اختبارًا صعبًا، خاصة أن المنتخب المنافس أظهر انسجامًا وقتالية خلال مبارياته السابقة. إلا أن ثقة عناصر المنتخب الوطني بقيادة الطاقم الفني تبقى كبيرة في تخطي هذا الحاجز ومواصلة الحلم القاري.

العد التنازلي بدأ، والأنظار تتجه إلى زنجبار يوم السبت، حيث ينتظر عشاق الكرة الجزائرية ظهورًا مشرفًا جديدًا لـ “المحليين”.