ربوح حداد:”عائلتنا مثل عائلة برسلكوني تسير ميلان من بعيد”

أكد رئيس إتحاد العاصمة، ربوح حداد، إنسحابه من على رأس إدارة الفريق وتعيين ديريكتوار لتسيير شؤونه مستقبلا.

وصرح حداد في إتصال هاتفي مع “النهار” قائلا:”وضعنا ديريكتوار له كل الصلاحيات بقيادة الثلاثي سرار علاّش ومالك”.

وعن أسباب إنسحابه من إتحاد العاصمة أشار حداد في هذا الصدد:”كرة القدم أخذت مني الكثير من الوقت ولدي أمور أخرى سأهتم بها”.

وأعطى حداد مثلا بكبار ملاك النوادي العالمية الذين يسيّرون فرقهم من بعيد على غرار ميلان وباريس سان جيرمان قائلا.

“كبار النوادي في العالم ملاكها لا يتدخلون في تسيير الفريق، مثل عائلة برسلكوني الملكة لنادي ميلان”.