ربوح حداد : “ليس لدي أي ممتلكات..وبفضلي جاء بَلماضي إلى الفريق الوطني”

نفى المتهم الموقوف اعمر حداد المعروف باسم “ربوح” خلال الجلسة المسائية المستانفة نهار اليوم ان يكون له ممتلكات عقارية او منقولة باسمه، سواء بداخل الوطن أو خارجه، ما عدا امتلاكه حساب بنكي مشترك مع عائلته” زَوجته وابناؤه” به مبلغ مالي يقدر 70الف اورو، منذ 2012.

وأضاف ربوح أن دوره في مجمع حداد هو الإشراف على الورشات والتنسيق بين رؤسائها فقط، لمراقبة تسييرها بحكم ان كل ورشة بالمجمع يشرف عليها مسير، ولانه مساهم بمجمع شقيقه حداد كان دوره التنسيق.

وفي الشق الرياضي قال اعمر حداد شقيق الملياردير المشهور علي حداد انه كان متطوع وكان له الفضل في جلب اللاعب الدولي جمال بلماضي للفريق الوطني وهارفي رونار لفريق اتحاد العاصمة.

وفي جوابه عن سؤال القاضي أ كان له أجرة يتقاضاها بمجمع شقيقه رد المتهم “ربوح” لست في حاجة إلى مرتب شهري واخذ الأموال عند الحاجة.