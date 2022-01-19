ربيبي لا يطيقني وزوجي لأجله سيطلقني

محبطة أنا وذليلة. بسبب إبن زوجي المراهق الذي لم يشملني يوما بحبه أو تقديره والذي لأجله باتت حياتي الزوجية على المحك. فزوجي بصريح العبارة سيرمي عليّ يمين الطلاق بسبب إحتدام الصراع بيني وبين إبنه الذي يحيا معنا بعد وفاة أمه.

ربيبي لا يطيقني وزوجي لأجله سيطلقني

أنا طيبة بشهادة الجميع من يعرفني ولم أرتبط بزوجي وذلك بعد أن فاتني قطار الزواج.

حيث يكاد ينقضي يوم إلا وتجدني أسمع فيه ما لا يطيقه قلب من سيء الكلام من ربيبي الذي يطلب مني بصراحة أن أتركه ووالده يعيشان السعادة. مشيرا إلى أنه لا يرغب في وجودي بينهما ما يدفعني دفعا أن أدخل معه في سجال أعرب فيه عن خالص نيتي تجاهه.

الحائرة ك.إيمان من الوسط

الرد:

لا ألومك في شيء مما تعانيه فقد توسمت الخير والعيش في رخاء مع إنسان تقبلت من أنه أرمل بطفل ليس من صلبه مثلما عاهدت الله أمامه أن تكوني له نعم الصدر الحنون والمحتوي بالحب شخص كان يبحث عن حاضنة لإبنه اليتيم،

والدليل أنه إرتأى التخلي عنك. وذلك في بداية مشوارك معه وذلك مؤثرا على نفسه سعادة إبنه على حسابك أنت اليتيمة التي يجب أن يخاف الله فيك. عليك أن تفتحي باب الحوار مع زوجك كما يجب أن تخبريه من أن الذنب ليس ذنبك لأن إبنه يرفضك ذلك لوجود عقدة في حياته بعد وفاة والدته .

ربيبي لا يطيقني وزوجي لأجله سيطلقني

كما يجب أن تحاولي أن تتحدثي إلى ربيبك. بالقدر الذي يجعله يلين ويتعقل تجاه ما سيقدم عليه والده بسببه ولتخبريه أنك لا تودين في الوقت الحالي سوى أن تتعرفي إليه حيث تبيني له حسن نواياك لن تحلي محل أمه ولكنه بمقدورك أن تكوني صديقته في التفكر والتذكر في مناقب والدته المتوفاة .

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