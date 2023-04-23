ربيعي: “خضنا مباراة صعبة ونعتذر لأنصارنا”

قدم لاعب شباب بلوزداد ميلود ربيعي، اعتذاراته لجماهير الفريق، لتخييب ظنهم في مواجهة صان داونز، معترفا بقوة هذا الأخير.

وصرح ربيعي، للصفحة الرسمية للشباب، عقب هزيمتهم أمام صان داونز: “خضنا مباراة صعبة امام فريق قوي ومنظم”.

كما اضاف: “نعتذر من انصارنا الذين حضروا بقوة، كوننا لم نكن عند حسن ظنهم، ومهمتنا في لقاء العودة ستكون صعبة”.

يذكر أن ميلود ربيعي، سجل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد، أمام صان داونز، في هذه المواجهة التي انتهت برباعية مقابل هدف واحد.