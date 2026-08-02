ربيعي: “دخلنا مرحلة جديدة من التحضيرات ونطمح لتقديم موسم كبير”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب النادي الرياضي القسنطيني، ميلود ربيعي، عن سير التحضيرات الصيفية للفريق، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم تقديم موسم كبير.
وصرح ريبيعين للصفحة الرسمية للنادي الرياضي القسنيطيني: “تدربنا لمدة أربعة أسابيع على الجانب البدني، وحاليا دخلنا مرحلة جديدة بالشروع في المباريات تحضرية”.
كما أضاف: “نعمل حاليا على خلق الانسجام فيما بيننا فوق أرضية الميدان، من خلال اتباع تعليمات المدرب، لتحسين آدائنا، لنكون في أتم الجاهزية مع بداية الموسم”.
وتابع ميلود ريبيعي: “أطلب من جهور النادي الرياضي القسنطيني، الوقوف إلى جانبنا، لتقديم مستوى كبير في الموسم الجديد”.
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