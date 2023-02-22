ربيعي: “سنقدم مباراة كبيرة أمام المريخ السوداني”

كشف متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد، ميلود ربيعي، بأن التحضيرات الخاصة بمواجهة المريخ السوداني، ضمن الجولة الـ 3 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، سارت في ظروف جيدة.

ويستعد الشباب في هذه الأثناء للسفر نحو مدينة بن غازي الليبية، التي ستستضيف المواجهة المقررة بعد غد الجمعة.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي عبر “فيسبوك” قال ربيعي: “نسينا هزيمة الترجي غير المنتظرة، وسنقدم مباراة كبيرة أمام المريخ، وستكون الإرادة حاضرة لخطف 3 نقاط”.

كما أوضح ربيعي، بأن الفوز على ممثل الكرة السودانية، سيقرب “أبناء لعقيبة” من العبور إلى ربع نهائي أغلى المنافسات القارية.

أما عن الرسالة التي يوجهها لجماهير الشباب، رد ربيعي: “أقول لأنصارنا انتظرونا، سنقدم أفضل ما لدينا وراح نموتو في الميدان من أجل إسعادهم”.