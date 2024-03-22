ربيع مفتاح: “مواجهتا بوليفيا وجنوب افريقيا فرصة لاكتشاف طريقة عمل بيتكوفيتش”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث اللاعب الأسبق ربيع مفتاح، عن الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، والمبارتين الوديتين للخضر أمام بوليفيا، وجنوب افريقيا.
صرح مفتاح، للإذاعة الوطنية: “الناخب الجديد بيتكوفتيش، ومن خلال القائمة التي استدعاها نلمس محاولته ضخ دماء جديدة في المنتخب”.
كما أضاف: “يجب منح الوقت الكافي لبيتكوفيتش، والصبر عليه من أجل ضمان نجاحه مع المنتخب الوطني”.
وتابع ربيع مفتاح: “المبارتان المقبلتان للخضر أمام بوليفيا، وجنوب افريقيا، هي فرصة اللاعبين لاكتشاف طريقة عمل بيتكوفيتش، ومحاولة الاندماج معها”.
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