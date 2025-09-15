ربيقة: أشكر المجاهدات والمجاهدين وأبناء الشهداء على الدعم

توجّه وزير المجاهدين بالشكر والتقدير، لإطارات وموظفي القطاع، على تعاونهم الصادق وتفانهم المشهود خلال فترة إشرافه على قطاع المجاهدين وذوي الحقوق.

وقال وزير المجاهدين “لقد كنتم، بحق، الدعامة الأساسية التي ارتكزت عليها الجهود المشتركة”. و”كان لالتزامكم وروحكم المهنية العالية الأثر البالغ في تحقيق العديد من الإنجازات”.

وأعرب ربيقة عن “بالغ اعتزازه لما بذلوه من جهود مخلصة، جسّدت أروع صور التفاني في أداء الواجب الوطني”. قائلا و”جعلت من عطائكم نموذجًا يحتذى به في خدمة هذا القطاع النبيل”. “في سبيل التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق، وصون الذاكرة الوطنية والوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار”.

ودعا الوزير، إلى مواصلة المسيرة بنفس الروح العالية، وبذات الالتزام والحرص. حتى يظلّ هذا القطاع منارةً للوفاء والعرفان، ومصدر إشعاعٍ وطني لترسيخ القيم الوطنية السامية في أفئدة الأجيال. “كما لا يفوتني، أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان، إلى أمهاتي المجاهدات وآبائي المجاهدين”. و”إلى بنات وأبناء الشهداء، وبنات وأبناء المجاهدين وذوي الحقوق، على ما قدّموه من دعم ومساندة”. و”على ما كانوا عليه دومًا من مصدر فخر وإلهام لنا جميعًا”. “نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لمواصلة خدمة وطننا المفدّى، وأن يحفظ الجزائر وشعبها الكريم”.