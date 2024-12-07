ربيقة: القائد الأمير عبد القادر شامة على جبين تاريخ الإنسانية

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، بالنادي الوطني للجيش-بني مسوس، على الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الدولي حول الأمير عبد القادر الجزائري، الموسوم بـ: “في ضيافة أمجاد الأمة، التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر الجزائري”.

وفي مستهل الملتقى، رحّب وزير المجاهدين بضيوف الجزائر الذين حضروا فعاليات هذا الملتقى الدولي. وأكد ربيقة أنه تجلى في شخصية الأمير عبد القادر أبعاد متعددة، فهو صاحب مجد وعالم بشؤون دينه. ومحيط بتاريخ وثقافة أمته ومتبحر في شؤون السياسة والدبلوماسية. وقائد عظيم عاش في تواضع الكبار وتحلى بزهد التقات الأبررا وكان في حياته قِبلة ومحجّة ونهجا وظل في مماته ذكرى خالدة. في نهج محبي الخير والعدل الذين جعلوا منه مثلا وعبرة في كل ما تتنزل به القيم وتتصف به المكارم، يضيف الوزير.

وأردف الوزير قائلاً إنّ “القائد الأمير عبد القادر هو شامة على جبين تاريخ الإنسانية بالنظر إلى مواقفه التاريخية وفضله في سنّ تشريعات. أسست لحقوق الإنسان بمفهومها الحديث وتفتح الكبير على آراء الآخرين واحترامه لهم وقبوله محاورة من يخالفه الرأي في القناعات. خلال الحرب والسلم في زمن كانت قد غلبت فيه دلائل التطرف وصفات التشدد، زمن سيطر فيه آنذاك التعصب الديني. والمذهبي في العالم أجمع، إنها قرائن عديدة وغيرها اشتهر بها أميرنا في زمن دون غيره”.

كما أكد ربيقة أن الأمير عبد القادر كانت له مساعي حثيثة إلى إنشاء صناعات عصرية وبناء اقتصاد وربط علاقات دبلوماسية. وتجارية مع الدولة الكبرى.

خيانة المخزن والمستعمر أضعفت جيوش الأمير عبد القادر

مضيفا “إن فترة مقاومة الأمير التي دامت 15 سنة ضد الاحتلال هزم فيها جنرالات تباعا في كل المواقع والمعارك ونكث المحتل كل العهود والاتفاقيات. واستمر في إبادة شعبنا حتى ضعفت الامكانيات لدى جيوش الأمير لطول مدة الحرب والمقاومة وتعاظم قوة المحتل. وخيانة المخزن بقياة السلطان عبد الرحمان بن هشام وحاشيته الذي شكلوا جيشا جرارا لقتال الأمير عبد القادر. لكنه هزمهم في أكثر من منزلة وموقعة تاريخية”.

وتتجلى مسيرة الأمير_يضيف الوزير_ فيها تاريخ ناصع من البطولة والاخلاص والوفاء للوطن، وهو من أعظم الشخصيات. في العالم وليس من باب الصدفة أن تطلق اسمه الولايات المتحدة الأمريكية على أحد مدنها وهي مدينة “القادر”.

يشار أن هذا الملتقى سيدوم يومين ويأتي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ومن تنظيم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور