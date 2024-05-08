ربيقة: تثمين الموروث التاريخي أكبر ضمان لتحصين الأمة وتمتين صلتها بوطنها

اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة بسطيف في إطار زيارة عمل و تفقد تدوم يومين استهلها مساء يوم الثلاثاء إلى هذه الولاية للإشراف على إحياء اليوم الوطني للذاكرة و الذكرى 79 لمجازر 8 ماي 1945 أن تثمين الموروث التاريخي يعد أكبر ضمان لتحصين الأمة و تمتين صلتها بوطنها.

وأوضح الوزير في كلمته ضمن إشرافه على فعاليات الملتقى الوطني المنظم بجامعة محمد لمين دباغين (سطيف2). من طرف جمعية 8 ماي 1945 بعنوان “جرائم الاستعمار في العالم، مجازر 8 ماي 1945. نموذجا” أن تثمين الموروث التاريخي و نقله لشباب الجزائر يعد أكبر ضمان لتحصين الأمة و تثمين صلتها بوطنها.

وأضاف ربيقة بأن من هذا المنطلق بادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة. وهو وفاء لتضحيات الشهداء و ترسيخ لقيمهم السامية و مبادئهم النبيلة. مبرزا أن ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من إنجازات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية. “يمثل مكاسب غير مسبوقة تمكن الأجيال من نصيبها في المعارف التاريخية.

وفي هذا الشأن أشار ربيقة إلى ان هذه المكاسب تنمي الاعتزاز بالانتماء إلى وطن الشهداء الأبرار و المجاهدين الأخيار. ما يستوجب على الشباب التمسك بقيم الذاكرة الضاربة في أعماق التاريخ و الحفاظ على المكاسب الوطنية.

ربيقة: يوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945 يذكر بالأيام العصيبة

أبرز الوزير بأن اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945 يذكر بالأيام العصيبة. التي جسدت تضحيات عشرات الآلاف من الشهداء بعد نقض المستعمر لوعوده.

و في ذات السياق، شدد ربيقة على ضرورة استلهام معاني التضحية و الفداء في سبيل الوطن. و الاقتداء بمن أسسوا لمرحلة تاريخية عبدوا من خلالها طريق الحرية و الكرامة و الانعتاق.

من جهته، ذكر والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني في كلمته الترحيبية، بأن مجازر 8 ماي 1945. شكلت إحدى المحطات التاريخية الفاصلة في تاريخ الجزائر الحديث باعتبارها الشرارة الأولى. التي مهدت لاندلاع الحرب التحريرية على مستوى كافة ربوع الوطن.

وذكر الوالي بأن الفظائع التي عرفتها سطيف قالمة و خراطة في 8 ماي 1945 ستبقى تشهد على مجازر بشعة. لا يمكن أن يطويها النسيان و ستظل محفورة بمآسيها المروعة في الذاكرة الوطنية. داعيا جميع فواعل المجتمع و القوى الحية في هذا البلد المسقي بدم الشهداء الطاهر لرص الصفوف. و توحيد الكلمة من أجل مواصلة مسيرة البناء و التشييد في ظل الجزائر الجديدة .

وقد جرى هذا الملتقى الذي تداول فيه أساتذة جامعيون و مؤرخون على تفاصيل 8 ماي 1945 بكل من سطيف و قالمة و خراطة (بجاية). بحضور كل من الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين. و ممثل عن رئيس جمعية 8 ماي 1945 و أعضاء البرلمان بغرفتيه و العديد من المديرين التنفيذيين للولاية و مديري جامعتي محمد لمين دباغين. و فرحات عباس و طلبة قسم التاريخ و العديد من ممثلي المجتمع المدني .

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