ربيقة: تضحيات المجاهدين في مسيرة التحرير الوطني لا تقدر بثمن

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن تضحيات المجاهدين في سبيل تحرير الوطن. وفي معركة البناء بعد الاستقلال لا تقدر بثمن حيث كانوا دوما الذراع الواقي للأمة. كما جاء تصريح الوزير في كلمة له خلال حفل تكريمي نظم على شرف ثلة من المجاهدين الذين وافتهم المنية خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوزير، إن تضحيات هؤلاء المجاهدين “لا تقدر بثمن في سبيل تحرير الوطن كما أنهم واصلوا النضال بعد الاستقلال”. بحيث “كانوا الذراع الواقي للأمة في كل الظروف من أجل حماية الوحدة الوطنية”.

وذكر ربيقة بخطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أبرز فيه أن “المجاهدات والمجاهدين كانوا دائما حصنا من الحصون”. “الغيورة على الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب في أحلك وأصعب الظروف”.

واستذكر الوزير بهذه المناسبة التي كرم فيها كل من المجاهدين المرحومين مصطفى شرشالي, منور دهلوك. عمر جناد وعبد القادر سومر وكذا حمانة بولعراس وسي بوعلام طالبي. وتضحيات هؤلاء الرجال الذين كانوا نماذج من الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال.

من جهته، أشاد ممثل المجلس الشعبي الوطني، اسماعيل ميرة، في كلمة بالمناسبة نيابة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني, براهيم بوغالي. بالتضحيات الجسام التي قدمها المجاهدون والشهداء في سبيل تحرير الوطن واسترجاع السيادة الوطنية.

كما شدد على ضرورة “الحفاظ على التاريخ والذاكرة الوطنية”, معتبرا أنه “لا يمكن فهم الحاضر إلا من خلال الوعي التاريخي”.