ربيقة: جامع كتشاوة..شاهد آخر على جرائم الاستعمار الفرنسي

ترحم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة اليوم السبت على الشهداء الذين استشهدو جراء ثر الجريمة الاستعمارية الفرنسية النكراء في 18 ديسمبر 1832 دفاعا عن مسجد كنشاوة.

وفي هذا السياق غرّد الوزير على تويتر قائلا:”18 ديسمبر 1832 نستذكر تلك الجريمة الاستعمارية النكراء في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري الذين اعتصموا بجامع كتشاوة دفاعا عنه

ومتصدّين لمحاولة تحويله إلى كنيسة وطمس إحدى مكونات الهوية الوطنية الراسخة فضحّوا بالنفس والنفيس في الإسلام دينا والجزائر وطنا.رحمة الله على الشهداء الأمجادّ.

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وزير المجاهدين يعزي في وفاة صديقة الجزائر المحامية سيسيل درابس

كما توفيت اليوم المحامية البلجيكية صديقة الثورة الجزائرية سيسيل درابس عن عمر ناهز 89 سنة حسب ماأعلنته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

والمعروف عن سيسيل درابس مواقفها الشجاعة المدافعة عن القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

و تعتبر عضو في مجموعة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني.

وعلى إثر تلقي خبر وفاة المحامية البلجيكية أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة عن تعازيه في وفاة صديقة الجزائر

واصفا إياها بـ “المناضلة التي نذرت حياتها لخدمة قضيتنا الوطنية”.

كما جاء في مضمون برقية التعزية “تعد من الأعضاء البارزين في هيئة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني الذين ساندوا كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال”،

مؤكدا أن الجزائر “ستظل مدينة للحقوقية سيسيل درابس بجليل عملها ومعترفة بجميلها باعتبارها رمزا للحق وشخصية مرموقة

بالمقابل ساهمت في الدفاع بكل شجاعة عن عدالة القضية الجزائرية وأدانت ممارسات الاستعمار في كل المحافل التي شاركت فيها”.

ربيقة: جرائم الإستعمار الفرنسي لا يمكن بأي حال أن تسقط بالتّقادم

كما قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة جرائم ان الإستعمار الفرنسي لا يمكن بأي حال أن تسقط بالتّقادم مهما كانت المسوغات.