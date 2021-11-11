ربيقة: جرائم الإستعمار الفرنسي لا يمكن بأي حال أن تسقط بالتّقادم

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة جرائم ان الإستعمار الفرنسي لا يمكن بأي حال أن تسقط بالتّقادم مهما كانت المسوغات. وفي لقاء خاص مع قناة النهار قال ربيقة ان ما تقوم به الدولة وخاصة الوزارة من اعمال تتصل بالتذكير بالأحداث والرموز الوطنية. وأيضا المعارك وكذا إحياء المناسبات الوطنية تدخل في سياق تجريم للإستعمار.

وتابع الوزير بخصوص تجريم الإستعمار وما قام به أكد ربيقة ان التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات جسدية.

وفي ذات السياق كشف وزير المجاهدي وذوي الحقوق ان فرنسا مازالت تصر وتعمل على إبقاء ملف التجارب والتفجيرات النووية في أدراج السّرية التامة. وذها بالرغم من ان كل الأدلة والشواهد موجودة. وواصل ربيقة في هذا الجانب القول بأن هذا الملف محلّ مشاورات ضمن اللجان المختصّة والعمل على هذا الملف يتطلّب إجراءات خاصة لتسويته ومناقشته بكل مسؤولية

في حين قال الوزير ان الجزائر سترفع التحدي لتأهيل المواقع الملوثة من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري.