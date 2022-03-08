ربيقة: دور المرأة خلال الثورة كان مشرفًا وأساسيًا

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، أن المراة الجزائرية كافحت بالنفس والنفيس من اجل اسرجاع حرية الوطن وسيادته خلال الثورة التحريرية.

وهنّأ وزير المجاهدين في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المجاهدات وارامل الشهداء.

متمنيا لهن دوام الصحة وطول العمر لكي يعشن المزيد من تقدم الوطن اللائي ساهمن في تحقيق نصره المبين وبناء مجده وعزته.

وأضاف الوزير أن الامور التي أضحت من المسلمات، هي أن المراة الجزائرية مشتلة للثورة وحاضنة للوطنية.

مبرزا في السياق ذاته، دورها وكفاحها بالنفس والنفيس من أجل اسرجاع حرية الوطن وسيادته.

مؤكد أن دور المرأة بالأمس خلال الثورة كان مشرفا وأساسيا، وهذا بفضل تضحياتها الكبيرة، واثبتت بعد الاستقلال وجودها الى غاية اليوم.

كما جدد الوزير بالمناسبة التهاني واطيب التنمنيات لنساء الجزائر بعيدهن العالمي المصادف للثامن مارس من كل سنة.

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