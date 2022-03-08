ربيقة: دور المرأة خلال الثورة كان مشرفًا وأساسيًا
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، أن المراة الجزائرية كافحت بالنفس والنفيس من اجل اسرجاع حرية الوطن وسيادته خلال الثورة التحريرية.
وهنّأ وزير المجاهدين في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المجاهدات وارامل الشهداء.
متمنيا لهن دوام الصحة وطول العمر لكي يعشن المزيد من تقدم الوطن اللائي ساهمن في تحقيق نصره المبين وبناء مجده وعزته.
وأضاف الوزير أن الامور التي أضحت من المسلمات، هي أن المراة الجزائرية مشتلة للثورة وحاضنة للوطنية.
مبرزا في السياق ذاته، دورها وكفاحها بالنفس والنفيس من أجل اسرجاع حرية الوطن وسيادته.
مؤكد أن دور المرأة بالأمس خلال الثورة كان مشرفا وأساسيا، وهذا بفضل تضحياتها الكبيرة، واثبتت بعد الاستقلال وجودها الى غاية اليوم.
كما جدد الوزير بالمناسبة التهاني واطيب التنمنيات لنساء الجزائر بعيدهن العالمي المصادف للثامن مارس من كل سنة.
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ربيقة يعزي عائلة المجاهد سيد علي عبد الحميد
كما قدم وزير الجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد المرحوم سيد علي عبد الحميد
الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 100 سنة.
وجاء في برقية تعزية للوزير:”تلقيتُ ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المناضل الكبير والمجاهد الفذ
الفقيد سيد علي عبد الحميد إلى جوار ربه، عليه رحمة الله وغفرانه.”
وأضاف الوزير:”سي عبدالحميد واحد من الأعضاء البارزين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل،
الذين ثبتو على مبادئهم ومواقفهم وإخلاصهم في خدمة قضية الشعب من أجل التحرر واسترجاع سيادته الوطنية.”
واختتم الوزير قائلا:”فلا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتوجه الى عائلته الكريمة ورفاقه في النظال والكفاح،
بصادق العزاء وخالص المواساة.
داعيا اللّه أن يتغمّده برحمتهِ الواسعة وأن يُسكنه فسيح الجنان مع الأنبياء والصدّيقين والشّهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا.”
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد كرم بتاريخ 25 ديسمبر من السنة الماضية،
المجاهد الفقيد بصدر مصاف الاستحقاق الوطني بدرجة عشير .
كما يعتبر المجاهد سيد علي عبد الحميد المناضل والقيادي في الحركة الوطنية وأحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل.