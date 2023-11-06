ربيقة: قضية فلسطين جزائرية لأن تاريخ الدولتين واحد وانتصاراتهما واحدة

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بالجزائر العاصمة، سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، حيث شكل اللقاء فرصة للوقوف عند آخر التطورات الأليمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية جراء العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وحسب بيان للوزارة، وجه الوزير في مستهل هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تحية إكبار وإجلال وعرفان لكل الشعب. الفلسطيني على صموده أمام الاعتداءات السافرة والإبادة المتكررة والمتواصلة. والتي استهدفت مؤخرا الأطفال والنساء والشيوخ والمسنين.

وكما أشار إلى أن الجزائر أرض الثوار ومعقل الأحرار، والتي عانت ويلات المستدمر وممارساته ضد الشعب الجزائري. وكدولة ذات مبادئ تسير على قيم ونهج نوفمبر المجد، كما أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في كل المناسبات سيظل موقفها ثابتا وداعما للشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والتحرر وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

و أبرز الوزير في ذات السياق أن “قضية فلسطين جزائرية، لأن تاريخ الدولتين واحد وانتصاراتهما واحدة”.

من جانبه جدد السفير الفلسطيني امتنانه لجهود الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و ما يقدمه من دعم و مساندة للقضية الفلسطينية.