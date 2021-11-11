ربيقة: “لا يمكن لأي كان أن يخدش في ذاكرتنا أويقول أن الجزائر لم يكن لها تاريخ “

رد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة في لقاء خاص مع قناة النهار على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون المشكك في تاريخ الجزائر قائلا: “لا يمكن لأي كان أن يخدش في ذاكرتنا أويقول أن الجزائر لم يكن لها تاريخ “. وأضاف الوزير ان أقوى رد على تلك التصريحات كان في بيان رئاسة الجمهورية.

وواصل الوزير بأن الاستعمار الفرنسي منذ أن وطأت قدماه عمل على طمس الهوية وهناك الكثير من المسائل التي يمكن الرد بها على هذا التطاول. كما يحاولون اليوم ضرب الجزائر في هويتها وهذه المسألة غير متاحة لأن التاريخ والدارسين له يعرفون جيدا وجود الجزائر منذ الملايين من السنين ولايمكن نكرانها