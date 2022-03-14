ربيقة: نتطلع للرقمنة و إنجاز ألعاب إلكترونية عن تاريخ الجزائر

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الإثنين، إنه يتم العمل على إعداد عدة مشاريع لإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مرقمنة.

وفي هذا السياق أوضح ربيقة، لاذاعة جيل أف أم، أن بعض هذه المشاريع تتعلق بإنجاز منصات رقمية وتطبيقات مرقمنة

على غرار منصة تاريخ الجزائر 1830 و 1960.

مضيفا أن التريث في طرح هذه المنصة لحد الآن يرجع إلى ضرورة دراسة محتواه بعناية تامة.

كما أشار وزير المجاهدين إلى أن التوجه العام للقطاع نحو إنجاز مشاريع مرقمنة أخرى مثل المتحف الرقمي و رقمنة المعالم التذكارية.

كما أن انجاز ألعاب إلكترونية تجسد أبطال الجزائر ورموزها موجهة للأطفال تمثل أحد اهتماماتنا من أجل الإفتخار بهؤلاء الأبطال والرموز وترسيخ بطولاتهم لدى الأطفال.

من جهة أخرى كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق عن تسجيل 36 ألف شهادة حية للمجاهدين والعملية لازالت متواصلة.

وبشأن الإنتاج السينمائي الذي دأب عليه القطاع، أوضح الوزير، أن الوزارة ماضية في هذا التوجه.

منوها الى أن التعاطي مع هذه الأعمال يجب أن يمر إلى الاحترافية وضرورة استجابتها لمتطلبات عرض الصوت والصورة الذي نشاهده على مستوى القنوات العالمية.

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