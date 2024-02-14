ربيقة وحملاوي يُشرفان على إحياء ذكرى التفجيرات النووية برقان

حل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، ببلدية رقان، للإشراف على إحياء الذكرى 64 للتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية.

وأوضح بيان الوزارة، أن ربيقة كان مرفوقا بوالي ولاية أدرار، العربي بهلول، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري ، إبتسام حملاوي، للإشراف على إحياء الذكرى 64 للتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية.

حيث تم بالمناسبة رفع العلم الوطني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

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