ربيقة يؤدي زيارات إلى عدد من المجاهدين ورموز الثورة

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بزيارة عدد من المجاهدين من رموز ثورة أول نوفمبر المجيدة. وهذا للاطمئنان على صحتهم وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أنّ ربيقة زار كل من المجاهد الرمز قائد الولاية الرابعة التاريخية. ورئيس مؤسسة “ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية”، العقيد يوسف الخطيب، والمجاهد الرمز العقيد الطاهر زبيري. و”الشهيدة الحية” جميلة بوباشا وزوجها المجاهد خالي عمار. وكذا المجاهد عبد القادر قارة، الذين اطمأن على صحتهم وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بضرورة إيلاء العناية اللازمة للمجاهدين وذوي الحقوق والاطمئنان عليهم. وذلك عرفاناً وتقديراً لهم نظير ما قدّموه من تضحيات جسام في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.