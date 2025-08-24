ربيقة يؤكد حرص الدولة على التصدي لمحاولات المساس بالتاريخ ورموزه

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد، حرص الدولة على صون الذاكرة الوطنية والتأسيس لمنهجية دقيقة في البحث التاريخي، لدحض الأطروحات الكولونيالية التي تحاول المساس بالتاريخ الوطني ورموزه.

وقال ربيقة، خلال إشرافه على فعاليات إحياء الذكرى الثلاثين لتأسيس المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، أن إحياء هذه المناسبة “يجسد مدى الاهتمام الجماعي بمسؤولية الحفاظ على تاريخنا الوطني وصونه من النسيان والتشويه والتزييف والتحريف”.

كما شدد على أن “الذاكرة الوطنية ليست مجرد مادة أرشيفية، بل ركيزة أساسية في بناء هوية الأمة”. ما يستوجب “مواصلة العمل على تثبيت الدعائم المنهجية للبحث التاريخي وتطوير أدواته. بما يخدم الحقيقة التاريخية. عبر توفير فضاء علمي يمكن الباحثين من دراسة مختلف محطات الكفاح الوطني. وفق منهجية أكاديمية دقيقة وموثقة ومقاربات وطنية. تعمل على تقويض الخطاب الاستعماري ودحض أطروحات المدرسة الكولونيالية التي كانت ولا زالت تحاول عبثا المساس بتاريخنا ورموزنا وموروثنا”.

كما أكد ربيقة بأن الجزائر تراهن في التصدي لهذه الدوائر على “تماسك جبهتها الداخلية”.

مضيفا بأن الشعب الجزائري “لا يؤمن البتة بالخيبات والإنكسارات. مهما تعددت المنابر المشبوهة والمواقع المزيفة والدعايات المغرضة والمحاولات اليائسة لتفتيت وحدة الأمة”.

كما أبرز ربيقة حرص الوزارة على جعل المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1. “أداة فعالة في تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي التاريخي”. وذلك حتى “تظل الذاكرة الوطنية حية متجذرة”.

وذكر بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، لمسألة التاريخ والذاكرة الوطنيين. باعتبارهما “أحد العناصر التي ترتكز عليها هويتنا الوطنية”.

ومن جهته، دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمزة العوفي، الشباب، إلى الاقتداء بجيل أول نوفمبر 1954. والتسلح بالعلم والعمل لاستكمال مسار بناء الجزائر المنتصرة.