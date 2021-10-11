ربيقة يبحث مع السفير البرتغالي سبل ترقية آفاق التعاون الثنائي

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، صبيحة اليوم الإثنين ، بمقر الوزارة، سفير جمهورية البرتغال بالجزائر، “لويس دي البوكريكي فيلوس” الذي أدى له زيارة مجاملة و ذلك بطلب منه.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء، كان فرصة استعرض خلالها الطرفان العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر والبرتغال والمبنية على الإحترام والثقة و التعاون إلى جانب مواضيع أخرى ذات الإهتمام المشترك.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء، على رغبة البلدين في ترقية العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما تطوير المؤسسات المتحفية للمجاهد والاستفادة من الخبرة البرتغالية في مجال ترميم وتهيئة المواقع التاريخية وكذا الترويج و تشجيع السياحة التاريخية، إلى جانب إستغلال الأرشيف والمحافظة عليه، من خلال فرق بحث مختصة مشتركة بين البلدين.

ليختتم اللقاء، بحرص الطرفان على المضي قدما لفتح آفاق أرحب و تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين ، للإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الصديقين .