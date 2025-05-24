ربيقة يدعو إلى ترسيخ الثقافة التاريخية في أوساط الشباب

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت، من سطيف، إلى الحفاظ على الذاكرة الجماعية وترسيخ الثقافة التاريخية في أوساط الشباب.

وأكد ربيقة، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته الى عدد من المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية، أنه “من حق الشباب اليوم أن يعرف تاريخه من خلال زيارة المرافق والمعالم التاريخية والتذكارية”.

كما أبرز الوزير ضرورة ترسيخ الثقافة التاريخية في أوساط الشباب، حفاظا على الصلة مع تضحيات جيل الثورة التحريرية.

وأكد ربيقة، على ضرورة الاعتناء بالمعالم التاريخية التي تروي قصص تضحيات الشعب الجزائري وكفاحه من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

واعتبر أن الاهتمام بهذه المعالم يعد جزءا من الحفاظ على التراث التاريخي المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر وبثورة التحرير المجيدة”.

وكان ربيقة قد استهل زيارته إلى الولاية بالتوجه الى معتقل قصر الطير ببلدية قصر الأبطال، حيث تلقى عرضا مفصلا حول مشروع تهيئة وترميم هذا المعلم التاريخي.

أين أبرز الوزير أهمية الحفاظ على الطابع المعماري لهذا المعلم في عملية التهيئة والترميم التي خصص لها استثمار عمومي يقدر ب 30 مليون دج.

وشدد على ضرورة “إشراك مختصين لضمان الحفاظ على خصوصياته المعمارية كجزء من الحفاظ على الذاكرة الوطنية”.

كما دعا إلى العمل أكثر مع مجاهدي المنطقة الذين عايشوا تلك الفترة للإدلاء بشهاداتهم التاريخية. وتوثيق بشاعة جرائم التعذيب والاستنطاق التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق أزيد من 3 آلاف معتقل.

وببلدية الحامة، زار ربيقة ثكنة عسكرية أقامها الاستعمار الفرنسي سنة 1957. حيث تلقى شروحات حول مشروع تهيئة هذه الثكنة وألح على “الإسراع في تجسيده”.

وفي ختام زيارته، أعطى الوزير إشارة انطلاق أشغال تهيئة مقبرة الشهداء ببلدية عين أزال. وذلك في إطار برنامج يشمل ترميم 7 مقابر شهداء موزعة عبر 7 بلديات بالولاية.

كما تنقل إلى منزل عائلة المجاهد قرة بن قانة الذي توفي مؤخرا بذات البلدية لتقديم واجب العزاء. أين أكد بالمناسبة على أهمية متابعة وضعية المجاهدين وذوي الحقوق.