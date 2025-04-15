ربيقة يزور المجاهدة البطلة مريم بن محمد المدعوة “ميمي”

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العبيد ربيقة مساء اليوم الثلاثاء بزيارة للمجاهدة البطلة البالغة من العمر 100 سنة مريم بن محمد، المدعوة ميمي، للاطمئنان عليها.

وزير المجاهدين كان مرفوقا برفيقتها المجاهدة جميلة بوباشة، والمجاهد كوموندو عزالدين.

وأكد الوزير العيد ربيقة، خلال لقائه مع المجاهدة على أن هذه الزيارة، تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وإيلاء العناية والمتابعة المستمرة لرموز الثورة وقادتها الأحياء و المجاهدين و أرامل الشهداء.

وخلال اللقاء استعادوا ذكريات النضال والكفاح والصمود وفرحة الاستقلال، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء.

كما قام ربيقة، بتكريم رمزي للمجاهدة مريم بن محمد، مشيرا بأن العناية بمجاهداتنا ومجاهدينا وبأرامل الشهداء، تأتي من واجب الوفاء لقيم نوفمبر الخالدة ولرسالة من صنعوا مجد الجزائر وعزتها.