ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمزة العوفي، رفقة بعض أعضاء أمانتها الوطنية، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه “بمناسبة استقبال الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمزة عوفي، وبعض أعضاء الأمانة الوطنية، أثنى الوزير على ما يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أهمية قصوى بالاعتناء بالآباء المجاهدين والأمهات المجاهدات وأرامل الشهداء، سواء من الجانب الاجتماعي أو من جانب الولاء لإرث الشهداء، مؤكدا مواصلة المجهودات لمواصلة تجسيد كل البرامج وفاءً للعهد”.