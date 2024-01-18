ربيقة يستقبل القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بمقر الوزارة، القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي.

وحسب ما أفادت به الوزارة، اللقاء كان فرصة لمناقشة البرامج المشتركة، بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. والكشافة. الإسلامية الجزائرية، في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية وغرس قيم الشهداء الابرار في أفئدة الناشئة.

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