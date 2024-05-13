ربيقة يستقبل المجاهد محمد معوش

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة، المجاهد الرمز محمد معوش.

وحسب بيان الوزارة، فقد “أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، إلتزام القطاع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضرورة مواصلة كل البرامج التي تخدم فئة المجاهدين وذوي الحقوق”.

ومن جهته، عبّر المجاهد محمد معوش في لقائه مع الوزير، عن “فخره واعتزازه بما حققته الجزائر من انتصارات على كل المستويات”

داعيا الله تعالى أن تأخذ بنات وأبناء الجزائر، العبرة من تضحيات السلف، الذين كتبوا تاريخ البلاد بأحرف من دماء وتضحيات وجهاد.