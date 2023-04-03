ربيقة يستقبل سفير فيتنام بالجزائر

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر، نجوين ثان فينه، حيث استعرض الجانبان علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

وحسب بيان الوزارة، فلقد ابرز ربيقة خلال هذا اللقاء الترابط الوثيق لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية المتميزة بين الجزائر وفيتنام.

والتي تعود إلى مسار الكفاح المشترك للبلدين من أجل استرجاع سيادتهما، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ميزها الدعم المتبادل للشعبين الصديقين في النضال من أجل الحرية لتتواصل لاحقا في مسيرة تنميتهما في مرحلة ما بعد الاستقلال.

وأكد سفير جمهورية فيتنام على قوة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما تطرق الطرفان الى إمكانية التنسيق وتوحيد الجهود والاستفادة من خبرة البلدين في عديد المجالات ذات الصلة بمجال التراث التاريخي والثقافي، مؤكدين على ضرورة مواصلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.