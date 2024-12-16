ربيقة يستقبل عدداً من مجاهدي الثورة التحريرية

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مساء اليوم الاثنين، عددا من مجاهدي الثورة التحريرية.

وجرى هذا اللقاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، بحضور كل من الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين لولاية بجاية، والأمين الولائي لجمعية كبار معطوبي الثورة التحريرية. والأمين الولائي لجمعية الولاية السابعة التاريخية، ورئيسة جمعية 8 ماي 1945.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية مع الأسرة الثورية من مجاهدين، صانعي ملحمة الفخر والاعتزاز، الثورة التحريرية المظفرة.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء تناول السيرة والمسار النضالي لمجاهدي المنطقة وكفاحهم ضد المستعمر.

وأكد وزير المجاهدين على ضرورة أن تستلهم الأجيال الصاعدة من هذا التاريخ لبناء أمجاد على خطى أجداد ضحوا من أجل وطننا.

وبهذه المناسبة، جدد ربيقة حرص القطاع على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الحفاظ على الذاكرة الوطنية. مؤكدًا في هذا الإطار أن الجزائر الجديدة الوفية لعهد الشهداء تسير في نهج الوفاء بجهود بناتها وأبنائها المخلصين الملتفين حول المشروع الوطني لاستكمال مراحل التجديد في كنف التلاحم والتماسك والتآزر.