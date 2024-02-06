ربيقة يسدي تعليمات صارمة بخصوص إحياء ذكرى عيد ثورة التحرير  

شدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على ضرورة ايلاء أهمية خاصة للبرامج المسطرة في إطار إحياء الذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة والتي صادقت على محاورها الكبرى اللجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية.

وجاء هذا خلال اشراف ربيقة، على اجتماع إطارات الإدارة المركزية، خُصّص لتقييم حصيلة مديرية مديرية التراث التاريخي. والثقافي لسنة 2023 ودراسة البرنامج المُسطر لسنة 2024.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، أسدى الوزير خلال هذا اللقاء عدة توجيهات. حيث شدد على ايلاء أهمية خاصة للبرامج المسطرة في إطار إحياء الذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة. والتي صادقت على محاورها الكبرى اللجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية.

مؤكدا أن الإحتفال بسبعينية عيد ثورة أول نوفمبر 1954، رسالة تجسّر بين ماضي الجزائر المجيد وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد.

كما شدد ربيقة أن التحضير الجيد للعرض الفني التاريخي الخاص بالحفل الرسمي الذي سينظّمه القطاع بهذه المناسبة المجيدة. والتأكيد على أن يحمل دلالات رمزية تجسّد حضارة الجزائر عبر التاريخ وإنجازاتها وفاءً لعهد الشهداء الأبرار،

بالإضافة إلى التركيز على إقامة نشاطات علمية تاريخية دولية ووطنية تتوافق والمرامي التي يهدف إليها برنامج القطاع. والتحضير لإطلاق مسابقات تاريخية خاصة بالأطفال والناشئة على مستوى كل الولايات. يؤطرها أساتذة المجالس العلمية المؤسسات المتحفية للمجاهد، وإطلاق مسابقة. بالتنسيق مع وزارة الاتصال تتعلق بأحسن الأعمال الصحفية والإعلامية التي توثق لذاكرتنا الوطنية موجهة للصحفيين المختصين في التاريخ.

ومن بين أهم النقاط الي ركز عيها الوزير هي العمل على الإسراع في تنفيذ رقمنة الشهادات الحية.وإيلاء أهمية خاصة لعملية التوثيق السمعي البصري.

مع ضرورة متابعة مشاريع تهيئة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية والتاريخية سواءً المدرجة ضمن باب الاستثمار او في البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية، لولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة.

كما أكد على الحرص على متابعة إنجاز المؤسسات المتحفية للمجاهد لولايات البيض وبومرداس وتيسمسيلت. مع ضرروة أن تنجز وفق المقاييس والمعايير المعمول بها في علم المتاحف.

وفي ختام اللقاء ذكّر الوزير بضرورة العمل على تنفيذ كل البرامج المقترحة في آجالها بما يحقق الأهداف. التي يسعى إليها القطاع في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز مقوماتنا مرجعيتنا التاريخية. تجسيداً لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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