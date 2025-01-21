ربيقة يشارك الأطفال والجرحى الفلسطينيين فرحتهم بوقف إطلاق النار بغزة

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة،مساء أمس الاثنين ، في استقبال أطفال وجرحى فلسطينيين ومرافقيهم. الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، وذلك بمركز الراحة للمجاهدين بوهارون في ولاية تيبازة.

وأشاد الوزير العيد ربيقة، خلال لقائه مع الجرحى والأطفال الفلسطينيين، بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان. مؤكدا أن الجزائر، التي قدّمت تضحيات كبرى في سبيل حريتها، لن تتوان عن دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسيطينية.

جاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 جانفي. وخلال اللقاء، عبّر الرعايا الفلسطينيون عن سعادتهم بوقف العدوان وحقن الدماء. كما قدموا شكرهم للجزائر ورئيسها على هذه المبادرة الإنسانية.

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