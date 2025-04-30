ربيقة يشارك في مراسم إحياء الذكرى الـ 50 لتحرير جنوب الفيتنام

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بمدينة هوشي منه بجمهورية الفيتنام الاشتراكية, في مراسم إحياء الذكرى الـ 50 لتحرير جنوب فيتنام وتوحيد الوطن، وذلك بدعوة من نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي، بوي ثانه سون.

وبهذه المناسبة، حضر الوزير مأدبة العشاء التي نظمها رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، ليونغ كيونغ، على شرف المدعوين لحضور مراسم إحياء هذه الذكرى التاريخية (30 أفريل 1975-30 أفريل 2025).

كما كانت للوزير مقابلة مع الرئيس الفيتنامي، حيث نقل له “التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتهانيه للدولة وللشعب الفيتنامي الصديق وتمنياته لجمهورية الفيتنام الاشتراكية بالرقي والازدهار”.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكدا على “جودة العلاقات التي تجمع البلدين وتطلع بلاده إلى تطوير التعاون الثنائي بشكل أكبر بما يرتقي للعلاقات التاريخية بين الجزائر والفيتنام”.

وبالساحة العامة الكبرى بمدينة هوشي منه،حضر الوزير “عرضا ملحميا يروي عبر لوحات فنية تجسد أهم محطات تاريخ الثورة الفيتنامية”، وفقا لذات المصدر.

يذكر أن هذه المراسم جرت أيضا بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية, السيد عز الدين بشقة