ربيقة يشارك في مراسم إحياء عيد إستقلال ناميبيا وتنصيب الرئيسة المنتخبة

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعيد الاستقلال لجمهورية ناميبيا، وتنصيب الرئيسة المنتخبة، نوتمبو ناندي ندايتوا، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، جرت المراسم بإقامة الدولة بالعاصمة ويندهوك بحضور رؤساء دول وممثلي حكومات وشخصيات إفريقية. وأعضاء من السلك الديبلوماسي.

وبمناسبة حفل الإستقبال المنظم خلال هذه المراسم، بلّغ الوزير، للسيدة نوتمبو ناندي ندايتوا، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية. وتهانيه بمناسبة عيد الاستقلال، وتنصيبها رئيسا لجمهورية ناميبيا الشقيقة.

كما كان اللقاء سانحة لاستحضار العلاقات التاريخية بين البلدين. والتي من شأنها أن تكون مرتكزا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الجزائري والناميبي.

وحضر المراسم إلى جانب الوزير، سفير الجزائر بجمهورية ناميبيا، عبد الكريم ضياف. والمدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، عبد النور خليفي.