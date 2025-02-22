ربيقة يشارك في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا، الجنرال خوليو سيزار فيلاس.

ربيقة

حسب بيان الوزارة أنه “بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وممثلا للجزائر، حضر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مراسم تنصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش نيكاراغوا، الجنرال خوليو سيزار افيلاس”.

وأضاف البيان أن هذه المراسم أشرف عليها رئيس جمهورية نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، والرئيسة المشاركة روزاريو موريو.

وبالمناسبة هنأ ربيقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا له أن “مشاركة الجزائر في هذه المراسم تعكس جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين”.