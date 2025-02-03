ربيقة يعزي عائلة المجاهد الراحل بوقصعة العيفة

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه لأسرة المجاهد الراحل بوقصعة العيفة عضو جيش التحرير الوطني.

وجاء في رسالة تعزية على صفحته بـ “فيسبوك”:“إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد الفقيد بوقصعة العيفة عضو جيش التحرير الوطني رحمات الله تعالى عليه”.

وأضاف الوزير: “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.