ربيقة يعزي عائلة المجاهدة شافية بوذراع

قدم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة المرحومة المجاهدة عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني شافية بوذراع التي وافتها المنية اليوم عن عمر ناهز ال 92 عاما.

وجاء في برقية تعزية:”ببالغ الحزن والأسى تلقى وزير المجاهدين و ذوي الحقوق السيد العيد ربيقة خبر وفاة المجاهدة عضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني الفقيدة شافية بوذراع عن عمر ناهز ال 92 عاما. الفقيدة من مواليد 1930 بولاية قسنطينة التحقت بصفوف الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني لتكون سفيرة قضية وطنها العادلة في عديد الدول و لم تتوقف الفقيدة في إبراز معاناة أبناء وطنها حيث مثلت عديد الافلام التاريخية واشتهرت في مسلسل الحريق بشخصية لالة عيني للمخرج مصطفى بديع و كذا الخارجة عن القانون وغيرها من الافلام الثورية

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ومن خلالها الأسرة الثورية بخالص العزاء في فقدان أيقونة السينما الثورية الجزائرية راجيا من الله العزيز القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.”

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كما قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وهذا هو نص رسالة التعزية الكامل:

إلى عائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع.

تلقّيتُ ببالغ التأثّر نبأ وفاة الـمغفور لها بإذن ربّـها، الفنّــانة المرحومــة شافية بوذراع، وقدْ فَارقَتنا لتلقى اللهَ ولقاؤُهُ حَقّ.

وأمامَ هذا الـمُصاب الجَلل، فإنّنا نودّعُ كوكبًا أَفَلَ من سماءِ الفنّ الجزائريّ، وقد صدَحَت المرحومةَ رُفقةَ ثلّةٍ من فنّاني الرّعيلِ الأوّل للجزائر المستقلّة عبرَ رُكحِ المسارِحِ، وافتتحَت بواكيرَ الإنتاج التّلفزيونيّ والسّينمائيّ، وكانت مثالاً ومدرسَةً لأجيال من الفنّانين، ومَبعثًا للاحترام من جُمهور المتذوّقين على مرّ سنوات طوالٍ، فكانت “لالّة عيني” فنّانة بحقٍّ من طينة الفنّانين العالميين.

وإذ نُسلّمُ رضًا بقضاء الله وقدرهِ، فإنّني أعزّي الأسرة الثّقافية والفنيّة عامّة، وأهلَ الفقيدةِ خاصّة، سائلاً الـمولى عـزّ وجــلّ أن يتغمّدها بمشمول رحمـته، ويسكنها الفردوس من جنّاته، ويلهم الجميع جميل الصّبر والسّلوان، عظّم الله أجركم وأحسنَ عزاءكُم.”إنّا للهِ وإنّا إليهِ راجِعُون”.