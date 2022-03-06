ربيقة يعزي عائلة المجاهد سيد علي عبد الحميد

قدم وزير الجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لعائلة المجاهد المرحوم سيد علي عبد الحميد الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 100 سنة.

وجاء في برقية تعزية للوزير:”تلقيتُ ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المناضل الكبير والمجاهد الفذ الفقيد سيد علي عبد الحميد إلى جوار ربه، عليه رحمة الله وغفرانه.”

وأضاف الوزير:”سي عبدالحميد واحد من الأعضاء البارزين في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، الذين ثبتو على مبادئهم ومواقفهم وإخلاصهم في خدمة قضية الشعب من أجل التحرر واسترجاع سيادته الوطنية.”

واختتم الوزير قائلا:”فلا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتوجه الى عائلته الكريمة ورفاقه في النظال والكفاح، بصادق العزاء وخالص المواساة، داعيا اللّه أن يتغمّده برحمتهِ الواسعة وأن يُسكنه فسيح الجنان مع الأنبياء والصدّيقين والشّهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا.”

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد كرم بتاريخ 25 ديسمبر من السنة الماضية، المجاهد الفقيد بصدر مصاف الاستحقاق الوطني بدرجة عشير .

للإشارة، يعتبر المجاهد سيد علي عبد الحميد المناضل والقيادي في الحركة الوطنية وأحد مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل.

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توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.

وفي هذا السياق قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة المجاهد

ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.

وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.

وأضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات

والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.

وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة،

راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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