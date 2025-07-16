ربيقة يعزي في وفاة الإعلامي علي ذراع

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخلص عبارات التعازي لعائلة فقيد الساحة الإعلامية، علي ذراع الذي وافته المنية.

وجاء في نص التعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الإعلامي القدير وابن الشهيد، الفقيد علي ذراع تغمده الله برحمته الواسعة”.

وأضاف ربيقة ” ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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